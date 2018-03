Ylen kannatusmittaus: SDP nousi kokoomuksen ohi suosituimmaksi puolueeksi

Kun seuraavat vaalit on käyty palataan tämän jälkeen avoimien Suomen rajojen politiikkaan. Seuraavan hallituksen tehtävä on tehdä korjaavia liikkeitä työttömien aktiivimalliin. Mitä asioita on kuultu sotesta niin tämän soten voisi jättää tekemättä ei Soteen kannata liittää maakunta uudistusta. Jotenkin tämä paljon mainostettu sote on jo susi syntyessään.