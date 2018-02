Ylen kannatusmittaus: Kokoomus yhä suosituin, SDP nousi keskustan ohi

Olen samaa mieltä että ihmiset äänestävät tottumuksessa ja ihmettelen ettei vähäkään seurata mitä kukakin tekee, siihen ei tarvitse kuin aina hetki lukaista nykyaikana eri uutislähteitä ja tehdä omat johtopäätökset.

Kokoomuksen kohdalla olen tehnyt jo periaatteellisen päätöksen koska olen nähnyt että heidän edustusta on ollut kun tehty huonoja päätöksia kunnallisella ja valtiollisella tasolla. Olen siis sitoutumaton ja äänestän sen mukaan kuka on tehnyt vaikutuksen plus onko vaikutus puolueessa asti. Sanotaanko että minun kohdalle ei ole koskaan tullut mitään puolue poliittista kyselijää joten uskon että näissä gallupeissa kysellään samoilta tyypeiltä "onko mielipide muuttunut"?

Toinen pelottava asia on aina kun on vaalit että kaikki lupaa hyvää ja mukavaa ja joskus sattuu kaveripiirissäkin olemaan ehdokas jota kaikki suomut silmillä äänestää koska kyseessähän on Kaveri, tai viime vaaleissa kuulin huolestuttavasta ilmiöstä kun ihmiset ilmoitti suoraan äänestäneensä tulevaa pääministeriä koska voittajaa on helppo äänestää, Eli ei katsottu mitä asioita jopa ehdokas lupaa ja mitä puolue lupaa.