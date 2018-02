Joo, todella ihmeellistä toimintaa. Muuten ylessä näytetään kaikenlaisia kulkueita ja muita mielenosoituksia uutisissa, mutta Suomen JÄÄKÄRI-liike ei tähän mahtunut. Todella voimakas kannanotto tältä uudelta päätoimittajalta, ja alitti riman todella. Mihin historia ja menneisyys olivat unohtuneet? Päätoimittaja teki tässä huomisen historiaa, jättämättä mainitsematta Suomen kansan 100-vuoden tärkeimmästä tapahtumasta ylen pääuutislähetyksessä.

Eikö se ole uutinen, että vapaussodasta on 100-vuotta ja sitä vielä tänäkin päivänä arvostetaan ja on vielä elossa ihmisiä, jotka olivat tässä liikkeessä mukana. Kyllä se olisi tähän nykyiseen uutisvirtaan mahtunut, jossa entisiä monen vuoden takaisia ministereitä vainotaan, ja jossa mitättömin perustein yritetään kaivaa Suomen aseviennistä mustia aukkoja. Onneksi on jäänyt vielä pelkkä luu käteen!