Ylen gallup: Niinistön kannatus laski ja Haaviston nousi, Väyrynen ja Huhtasaari tasoissa kolmantena

GALLUPIT OVAT MEDIAPELIÄ.

Niillä ohjaillaan äänestäjiä.

Tutkimuslaitokset tekevät sellaisia tuloksia kuin tilaaja haluaa ns satunnaisotoksen piirissä.

Yllätys yllätys gallupit ovat antaneet esim. Paavolle ennenkin reilusti alempia lukemia kuin mitä vaalitulos on lopulta ollut.

Kovasti KOKOOMUS PELKÄÄ PAAVOA kun täytyy esittää lisää manipuloituja galluppeja.

Ja ihan syystä.

Toisella kierroksella PAAVO on paha vastustaja Niinistölle.

PAAVO hallitsee asiat ja hänellä on tietoa.

Silloin ei Niinistö pärjää epämääräisellä liirumlaarum jahkailulla.

PAAVO on ehdottomasti paras ehdokkaista.

Hän on Tohtori oppiarvoltaan.

Hänellä on laajin kokemus politiikadta ja taloudesta.

PAAVO on ollut kansainvälisissä tehtävissä.

PAAVO PRESIDENTIKSI 👍