Ylen ex-päätoimittaja Jääskeläisestä työelämäprofessori Lappeenrantaan

Yleisradion entisestä päätoimittajasta Atte Jääskeläisestä tulee elokuussa Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Professor of Practice. Jääskeläisen työsuhde on osa-aikainen ja voimassa toistaiseksi.

Oikeustieteiden kandidaatti Jääskeläinen työskentelee parhaillaan Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa ja on vieraileva tutkija Oxfordin lisäksi myös London School of Economics and Political Sciencessa.

Jääskeläinen erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä viime vuoden toukokuussa useiden kohujen jälkeen. Hänen toimintaansa muun muassa Ylen Terrafame-uutisoinnin yhteydessä oli arvosteltu loppuvuodesta 2016 lähtien.

Professoriliiton mukaan Professor of Practice, joka usein käännetään työelämäprofessoriksi, kuuluu nimikkeisiin, joiden haltijat eivät ole yliopistolain mukaisia professoreja.