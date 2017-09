Yleen siirtyvä Jouko Jokinen: Tilanne näyttää tasapainoiselta, rahoitus omistajan asia

Joulukuussa Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavaksi päätoimittajaksi siirtyvä Jouko Jokinen kertoo, että headhunter otti häneen yhteyttä ensimmäisen kerran elokuussa.

- Sitten edessä oli kahden-kolmen viikon prosessi, Aamulehden vastaavana päätoimittajana tällä hetkellä toimiva Jokinen toteaa Lännen Medialle.

Haastatteluiden lisäksi Jokinen keskusteli tarkkaan Ylen toimitusjohtajan Lauri Kivisen kanssa.

- Kun aloin miettiä asiaa vakavasti, niin onhan se hienoa että saa vielä aloittaa uudessa työpaikassa, vuonna 1959 syntynyt Jokinen pohtii.

Kivinen vieraili Tampereella vielä viime lauantaina, ja sunnuntaina Ylen hallituksen puheenjohtaja varmisti päätöksen.



Tulevaisuuden linjauksiaan Jokinen ei vielä tarkemmin kommentoi, eihän hän ole vielä aloittanutkaan Ylessä.

- Ensin aion puhua tulevien lähimpien työtovereideni kanssa ja kuunnella henkilöstöä.

Jokinen arvioi, että Ylen tilanne näyttää viime talven turbulenssin jälkeen tasapainoiselta ja hyvältä. Jokinen ennakoi, että hänen edessään on normaalia toiminnan parantamista.

- Viime aikoina tehdyt uudet lähdöt ovat hienoja juttuja.

Poliitikkojen ja Ylen sekä muun median suhde on hänen mukaansa muuttunut viime talven Sipilä-kohun jälkeen maltillisemmaksi.

- Nyt poliitikot ovat äärivarovaisia ottamaan yhteyttä tiedotusvälineisiin. Ehkä kohu opetti sen, että [politiikan ja median välisen] palomuurin pitää olla ehjä. Arvostella saa, mutta ei uhkailla.

Jokinen arvioi, että tulevaisuudessa hänen tehtävänsä keskittyy enemmän Yleisradion sisälle, kun taas Lauri Kivinen vastaa ulkosuhteista.



Ylen rahoitusratkaisut ovat Jokisen mukaan "omistajan asia". Tärkeää on kuitenkin, että Ylen pitää tilanteesta riippumatta toiminnallaan synnyttää kansalaisille aito asiakkuuden tuntu.

Hän osoittaa älypuhelintaan.

- Media menee tänne, se on selvä asia. Yle on reagoinut [kehitykseen] hyvin esimerkiksi Uutisvahti-sovelluksellaan. Radiota ei netti kahlitse. Se elää ja pärjää hyvin verkossa, mutta televisio elää suurta murrosta.

Facebookiin ja muuhun sosiaaliseen mediaan erityisesti tehtävän sisällön suhteen Jokinen kuitenkin pohtii, olisiko maltillisuus tarpeen.

- Asiaa pitää tutkia. Ehkä niissä välineissä pitäisi olla enemmän promootiomielessä.

Printtimedian ja Ylen keskinäinen nokittelu on hänen mukaansa laantunut kymmenen vuoden takaisista ajoista, mutta tarvittaessa Jokinen on valmis kuvaamaan yksityisen median ongelmia uuden työpaikkansa sisällä.

- Tietenkään asia ei häviä, mutta uutiskilpailu on [yleisölle] loistava asia.



Keväällä 2010 Aamulehdestä Elinkeinoelämän valtuuskuntaan lähdössä ollut Matti Apunen kuvasi Satakunnan Kansaa luotsannutta Jokista seuraavasti:

"...Jokinen on henkisesti 150 000 kilometriä ajettu diesel-Mersu. Hän on erittäin luotettava ja lievästi aliohjautuva. Hän ei kiihdy potkimallakaan, mutta mutkissa hän on kokoonsa nähden ällistyttävän pehmeä."

Tämän kirjoittaja arvioi nyt, että kuvaus osui peräti oivallisella tavalla nappiin.

Samoilla linjoilla on Jokinen itsekin: hän sanoo olevansa "aika rauhallinen ja hemmetin innostunut".

Miehen sytytyslanka on pitkä, mutta hän myöntää että epäoikeudenmukaisuudesta on vaikeaa päästä yli, kohdistuu se sitten muihin tai häneen itseensä. Jo seitsemän vuotta sitten Jokinen sanoi inhoavansa imartelua ja toimistopelejä, eikä hän nytkään peräänny kannastaan.

Johtajan tulee pitää toimituksen liekkiä yllä.

- Varo sanaa "ei". Anna palaa, älä estä toimituksen innostusta.

Printin murrosvuosina Jokinen on kokenut kosolti vaikeitakin päiviä. Hänen aikanaan Aamulehdessä koettiin ehkä lehden historian suurin julkinen kohu, kun Norjan joukkomurhaaja Anders Behring Breivikiä käsittelevä essee herätti närää ulkomaita myöten.

- Se oli hyvin opettavaista. Siitä kirjoituksesta olisi pitänyt ottaa joitakin rivejä pois, Jokinen toteaa nyt.

Julkisesti lehteä kohtaan reagoitiin Jokisen mukaan oikealla tavalla. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin korostaa, että mitään mediaa ei pitäisi tuomita yhden jutun perusteella.

- Vastaavan päätoimittajan tehtävä on puolustaa toimitustaan.