Yle: Viisikon epäillään salametsästäneen kymmeniä eläimiä autosta käsin

Viittä nuorehkoa miestä ja naista epäillään suunnitelmallisesta salametsästyksestä Pietarsaaren alueella Pohjanmaalla, kertoo Yle.

Poliisi epäilee 17-27-vuotiaista koostuvan porukan ampuneen noin 50 metsäkaurista, jänistä ja valkohäntäpeuraa. Eläimet on ammuttu pääosin auton avoimesta ikkunasta 22-kaliiperisella pienoiskiväärillä, jossa on äänenvaimennin. Valtaosa eläimistä on jätetty maastoon, osa haavoittuneina.

Salametsästys on alkanut poliisin mukaan viime syksynä.

Porukan jäseniä epäillään metsästys- ja ampuma-aserikoksesta sekä eläinsuojelurikoksesta.

Metsästysrikoksesta voidaan tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta. Rikoksesta tuomittu joutuu maksamaan myös korvauksia: esimerkiksi metsäkauriista korvaussumma on 300 euroa ja valkohäntäpeurasta 600-800 euroa.

