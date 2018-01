Yle: Suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta kasvanut talouden piristymisen myötä

Ilmastonmuutos on täydellisen luonnollinen asia joka on Maa-planeettamme perusominaisuus. Nyt jos sitten ollaan peloissaan luonnollista asiaa kohtaan, niin sanoisin että joku on onnistunut pelottelussa aika hyvin. Pelon turvin on voitu ajaa omintakeista poliittista agendaa ja langettaa vero maailman luonnollisimman kaasun eli hiilidioksidin ympärille. Nämä kieroutuneet poliitikot ovat onnistuneet vakuuttamaan 59% kansasta siitä, että näkymätön mörökölli on olemassa ja ainoastaan he (poliitikot) voivat kansan pelastaa.