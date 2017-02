Puolustusvoimien kaksoiskansalaisia koskeva ohjeistus on peräisin Puolustusvoimien tiedustelulaitokselta, Yle kertoo.

Ylen mukaan epävirallisessa ohjeistuksessa määritetään, ettei Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia saisi sijoittaa muun muassa lennokkikoulutukseen tai ilmavoimiin.

Yle kertoo, että sen tietolähteenä on muun muassa varusmieskutsunnoissa työskennellyt upseeri. Kaksoiskansalaisia koskeva ohjeistus on Ylen mukaan ollut laajempaa ja yksityiskohtaisempaa kuin tähän asti on tullut tietoon.