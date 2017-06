Yle: Paavo Väyrynen harkitsee presidenttiehdokkuutta kesän aikana

Paavo Väyrynen harkitsee asettumista ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa, kertoo Yle.

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen on tähän asti tukenut nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön valintaa toiselle kaudelle.

Väyrynen kertoo pohtivansa mahdollista ehdokkuutta kesän aikana. Hän oli ehdolla myös vuoden 2012 presidentinvaaleissa ja sijoittui silloin kolmanneksi.

Väyrysen mukaan hän voisi lähteä vaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana kuten Sauli Niinistökin on lähdössä.

Väyrynen sanoo, että hänelle on tullut pyyntöjä presidentinvaaleihin lähtemiseksi "Suomen itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta" huolestuneilta tahoilta. Väyrysen mukaan Sauli Niinistö on viime aikoina ottanut liian aktiivisen linjan EU:n puolustusyhteistyössä.

Keskustalaistaustainen Väyrysen on aiemmin perustanut oman puolueen, jonka nimi on Kansalaispuolue. Sillä puolueella ei ole omaa presidenttiehdokasta. Keskustan ehdokas presidentinvaaleissa on Matti Vanhanen.

Paavo Väyrynen täytti viime vuonna 70 vuotta.