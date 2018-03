Yle: Nuorisosäätiön johtaja sai satojatuhansia euroja veroparatiisiyhtiöltä – poliisi selvittää, onko kysymys lahjonnasta

Lahtelaisen rakennusliike Salpausselän Rakentajien veropetosepäilyjen yhteydessä tutkintaan, onko keskustataustaisen Nuorisosäätiön johtajille maksettu lahjuksia, kertoo Yle.

Poliisi epäilee rakennusliikkeen siirtäneen miljoonia euroja rahaa ulkomaille tekaistujen konsulttipalkkioiden avulla. Kuittikauppaepäilyn ohella selvitetään Ylen mukaan myös sitä, onko rakennusliike järjestänyt Nuorisosäätiön johtajan Perttu Nousiaisen tilille satojentuhansien eurojen maksuja.

Tutkimusten alla on myös se, mistä Nousiaisen ja Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaron yhtiöiden lainarahat ovat alun perin peräisin. Yhtiöt ovat saaneet suuret lainat virolaisilta yhtiöiltä.

Poliisi alkoi tutkia tapausta, jossa Salpausselän Rakentajien johtajia epäillään törkeistä veropetoksista ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Tutkintapyynnön on tehnyt verohallinto.

Poliisi selvittää, onko rakennusliikkeen maksamia konsulttitöitä todellisuudessa tehty. Palkkioita on maksettu Viroon yhtiöille, jotka ovat suomalaisen liikemiehen Arto Aution omistamia tai johtamia. Ylen mukaan Autiolla on yhteyksiä sekä Nuorisosäätiöön että Salpausselän rakentajiin.

Haaro ja Nousiainen omistivat Iisalmessa sijaitsevan Runnin Kylpylän vuosina 2012–2015, mutta Ylen mukaan liiketoimet sujuivat surkeasti ja yritykset joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Verottaja oli jo hakemassa toista yhtiötä konkurssiin, kun omistajat saivat rahaa Virosta.

Tutkinnassa on selvinnyt, että kaksi virolaista pöytälaatikkoyhtiötä on myöntänyt useiden satojentuhansien eurojen lainat Haaron ja Nousiaisen yhtiöille. Yhtiöt ovat samoja, joille Salpausselän rakentajat on maksanut tekaistuksi epäiltyjä konsulttipalkkioita.

Ylen haastattelussa Nousiainen kiistää saaneensa rahavirtoja tai lainoja virolaisilta ja veroparatiisiin rekisteröiryiltä yhtiöiltä. Haaro puolestaan ei halua kommentoida asiaa.