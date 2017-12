Yle: Kokoomus suosituin puolue - SDP ja keskusta jaetulla toisella sijalla

Kokoomuksen prosentit putoavat valinnanvapauden vähetessä tosielämässä. On aika selvää, ettei uudistus ainakaan helpota kansalaisten elämää terveysjärjestelmän suossa. Sampo Terhon vetäminen esiin jokaisessa kissanristiäisessä ison uutisoinnin kera parantaa varmasti utupuolueen asemia. Soini itse on jo menetetty ääniharava, noin monen takinkäännön jälkeen mies on mennyttä, joku merkittävä asema huomattavan tulonlähteen kanssa ojentunee pian avuksi. Demareiden häilyvyys julkisen terveydenhuollon puolesta nyt nähdyin tosielämän kurjuuden valossa vähentää suosiota. Oikeaa valinnanvapautta demarit eivät vähävaraisille suosiolla suo. Tässä uusiutuu demarileirin vanha saaga, että kiinnittämällä kansa maksamaan asuntovelkaa, se on pysyy sorvin ääressä mallikelpoisesti. Uudessa terveydenhuolto tilanteessa liian moni demarityöläinen ohittuisi yksityisen sektorin palveluiden lisääntyessä. Siellä ei ammattiyhdistyksillä juuri olisi sijaa, rahaa ei valuisi entiseen malliin. Demareiden omien äänestäjien asumisen kalleuden hyödyntäminen ammattiyhdistysten hyväksi rehottaa vieläkin. Puolueet voivat rahastaa valtiota nostattamalla asumisen kustannuksia ja samalla saavat asumistukina suoraa tulonsiirtoa omistajilleen valtiolta. Sipilän hallitus ei tuollaiseen halua paneutua. Siinä menee yksityisen asuntokannan vuokratulot ja tuotot samasta ovesta. Vasemmistolla on samanaikainen maahanmuuton suosiminen ja rikkaiden kurmotus sloganina, joka ei todellakaan kansalaista elätä. Keskusta on kuin koho, joka käy pinnan alla ja pulpahtaa esiin uudelleen ja uudelleen.