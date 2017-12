Yle: Kokoomus jatkaa suosituimpana, vaikka kannatus pudonnut - SDP ja keskusta jaetulla toisella sijalla

Työllisten määrästä kertova prosenttilukuhan se pitäisi enemmän kiinnostaa tavallista kansaa kuin nämä gallupit, eli aina parempi mitä korkeampi työllisten määrä erilaisten palveluiden ja hyvinvoinnin järjestämisen kannalta, siis nyt sekä tietenkin jatkossakin.

Hallitus on osaltaan avittanut toimillaan maan talouden ja työllisyysasteen nousuun, turha kai tätä on moittia kuin ei sitäkään, että osaaminen turvallisuus ja maanpuolusasioissa on ollut esimerkillisen kohdallaan tässä hallituksessa.