Yle: Esityksessä punaisia päin ajamisesta 100 euron virhemaksu ja mopoilijalle korttelirallista 40 euron maksu

Lausuntokierroksella olevassa uudessa tieliikennelaissa esitetään, että vähäisistä liikennerikkomuksista maksettaisiin liikennevirhemaksuja.

Yle on poiminut esimerkkejä yli 450-sivuisesta lakiehdotuksesta, jota saatetaan vielä päivittää tai muuttaakin ennen lausuntokierroksen päättymistä huhtikuun puolivälissä.

Esityksessä kiistaa on aiheuttanut autoilijan liikennevirhemaksun suuruus, jos ajetaan päin punaisia valoja. Tästä seuraisi 100 euron tai mopoilijalle 70 euron maksu.

Poliisihallitus kritisoi punaisia päin ajavien virhemaksua liian pieneksi ja uskoo sen sotivan myös kansan oikeustajua vastaan.

Turvavyön unohtaminen maksaisi uuden lakiesityksen mukaan 70 euroa sekä kuskilta että matkustajilta. Myös taksinkuljettajat velvoitettaisiin jatkossa turvavyön käyttöön.

Esityksen mukaan 20 euron liikennevirhemaksu määrättäisiin jalankulkijalle, joka ei tietä ylittäessä käytä suojatietä, kävelee päin punaisia tai ei kävele jalkakäytävällä.

40 euron liikennevirhemaksu taas tulisi liikennemerkkejä noudattamattomalle polkupyöräilijälle, joka ajaa yksisuuntaista tietä väärään suuntaan. Saman verran maksettavaksi tulisi myös, jos pyöräilijä kyyditsee lasta ilman, että tällä on oma lastenistuin tai muu turvalaite.

Kännykkää käytettävä tarkoin

Matkapuhelimella tai muualla laitteella saa ajon aikana navigoida tai hallita ajoneuvon laitteistoja, kunhan se ei häiritse ajamista. Jos kännykän ottaa ajossa käteen puhumista tai viestittelyä varten, seuraisi toiminnasta 100 euron virhemaksu.

Lakiesityksen mukaan kännykkää saisi kuitenkin pitää kädessä ajoneuvon seistessä esimerkiksi liikennevaloissa.

Häiritsevä ajo katsotaan 100 euron virhemaksun suuruiseksi rikkeeksi. Taajamissa tarpeeton ajo olisi kiellettyä sekä melun että ilmansaasteiden vuoksi. Mopoilijalle korttelirallista seuraisi 40 euron maksu.

Liikennevirhemaksut nopeusrajoitusten rikkomisesta riippuisivat siitä, millaisella nopeusrajoitusalueella ylinopeus tapahtuu.

Niillä tieosuuksilla, jossa suurin sallittu nopeus on alle 60 kilometriä tunnissa, olisi nopeuden ylityksestä seuraava liikennevirhemaksu 70 euroa, jos ylitys on enintään 5 kilometriä tunnissa. Maksu nousee portaittain ja olisi 400 euroa, jos ylitys on 26–30 kilometriä tunnissa.