Yle Areenan sisältöjä vastedes vaikeampi katsoa ulkomailla - Yle ryhtyy valvomaan tarkemmin, että käyttäjät eivät kierrä maarajauksia

Yle Areenan Suomeen rajattuja sisältöjä on vastedes vaikeampi katsoa ulkomailla. Yle ottaa tällä viikolla käyttöön tekniikan, jolla pystytään luotettavammin valvomaan tekijänoikeuksien noudattamista.

Yli 80 prosenttia Yle Areenan sisällöistä on katseltavissa ja kuunneltavissa myös ulkomailla. Osa sisällöistä on kuitenkin rajattu käytettäväksi vain Suomessa, sillä kaikkiin ohjelmiin ei ole kansainvälisiä jakeluoikeuksia.

Rajausta on voinut kiertää käyttämällä välityspalvelimia ja VPN-palveluita. Ylen mukaan maarajauksien kiertäminen rikkoo Ylen ja tekijänoikeuksien haltijoiden välisiä sopimuksia.

Ylen mukaan tarkempi valvonta noudattaa muiden verkkovideopalveluiden omaksumia käytäntöjä.

- Kaupallisista toimijoista esimerkiksi Netflix ryhtyi viime vuonna rajaamaan muiden kuin käyttäjän oman maan videovalikoiman käytön, sanoo Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana tiedotteessa.

Ylen tavoitteena on, että kaikki suomalaiset voisivat katsoa Ylen ohjelmasisältöjä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Pyrkimyksenä on ottaa tämän vuoden aikana käyttöön uudistus, jolla koko Areenan sisältö aukeaa Suomessa pysyvästi asuville suomalaisille myös silloin, kun he matkustavat muissa EU-maissa.

Korjattu klo 16:57: Täsmennetty ensimmäistä lausetta: Yle Areenan Suomeen rajattuja sisältöjä, ei kaikkia sisältöjä, on vastedes vaikeampi katsoa ulkomailla.