Yksityisiä päiväkoteja uhkaa kahden päivän työnseisaus

Yksityisellä on työharjoittelijoita oppisopimuslaisia työkokeilulaisia sekä vastavalmistuneita joiden palkka on aina pienempi kuin kuntapuolen työntekijän. Yksityiselä työnkuva on laajempi ja ylityöt/ilta/sunnuntai töistä ei eri korvausta vaan työntekijä joustaa sairaanakin. Jos esitätä parannuksia työoöoihin sanotaan;" tuossa on ovi tulijoita on" Lapsia on paljon työntekijöitä vähän ja näitä ylimääräisiäkin ilmaantuu jotka ei ole kirjoissa eikä kansissa. Huvittavinta tässä kaikessa on että vanhemmat luulevat lastensa saavan Parempaa hoitoa kuin kunnallisella kun saavat jotain extraa kielikylpyä yms jonka yrittäjä laskuttaa kuitenkin "Lasten tekemillä " askarteluilla myyjäisissä....