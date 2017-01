Yksityinen katkaisuhoito ei ole uusi ilmiö – ”Yleensä muut kuin hyvin toimeentulevat eivät niitä osta”

Alkoholisoitunut ihminen menee uudestaan ja uudestaan katkaisuun eikä ollenkaan jatkokuntoutukseen. Tämä on A-klinikkasäätiön johtavan ylilääkärin Kaarlo Simojoen mukaan keskeinen eettinen ongelma kaikissa katkaisuhoitoa tarjoavissa palveluissa. Erityisesti hän näkee ongelman koskevan yksityisiä palveluntarjoajia.



Hänen mukaansa yksityisellä sektorilla päihdekuntoutuksen valmiita hoitoketjupalveluja on hyvin vähän.



– Onko siinä kohtaa rohkeutta, mahdollisuuksia sanoa, että käyt täällä viidennen kerran, nyt pitäisi hakeutua jatkokuntoutukseen, Simojoki sanoo.



Yksityisten yritysten tarjoamia akuuttivaiheen katkaisuhoitopalveluja on Suomessa suhteellisen vähän. Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella yrityksiä on neljä, Keski-Suomessa kaksi ja Lapissa kaksi.



Lounais-Suomen aluehallintovirastosta arvioidaan, että alueella olisi noin viisi yksityisen terveydenhuollon toimipaikkaa, joista voi saada katkaisuhoitoa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ei toimi yhtäkään katkaisuhoitoa tarjoavaa yritystä.



Simojoki katsoo, että yritykset tuottavat katkaisuhoitoa erityisesti hyvin toimeentuleville ihmisille, jotka voivat kustantaa hoidon itse. Katkaisuhoito yksityisellä palvelutarjoajalla voi kustantaa pitkälle toista tuhatta euroa.



– Yleensä muut kuin hyvin toimeentulevat eivät niitä [palveluita] osta, tai jos on riittävän tärkeä henkilö, työnantaja voi sen kustantaa.



Uusi ilmiö yksityisen sektorin katkaisuhoito ei kuitenkaan ole.



– Ei siitä kauheasti ole huudeltu eikä puhuttu. Nythän tilanne voi olla eri, Simojoki arvioi.