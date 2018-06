Yksi vartija vahtii yhä useampaa vankia

Kalevalta hyvä, ja silmiä avaava uutinen julkisen sektorin toiminnasta. Vartijoita on liian vähän, se on selvää...mutta... Rikosseuraamusviraston mukaan keskivankiluku on noin 3000 vankia vuodessa. Samaan aikaan Rikosseuraamusvirastolla on n. 3000 työntekijää, virkamiestä. Siis yksi virkamies yhtä vankia kohden. On siinä monenmoista paperinpyörittäjää ja hyysääjää vangeilla, jotka eivät osallistu itse ydintoimintaan, eli vartiointiin.

Muiltakin julkisen sektorin aloilta löytyy pöyristyttäviä virkamiesmääriä suhteessa työn luonteeseen, mm. autoilun puolelta Trafi.