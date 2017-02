Yksi ihminen on loukkaantunut rivitalossa syttyneessä tulipalossa Ylivieskassa, kertoo pelastuslaitos. Loukkaantunut on viety sairaalaan. Lisäksi kaksi muuta ihmistä on ensitietojen mukaan altistunut savulle.

Palo syttyi Ylivieskan Vähäkankaantiellä sijaitsevassa neljän huoneiston rivitalossa ennen puoli yhtä yöllä. Tuli sai alkunsa ilmeisesti yhdestä huoneistosta, josta se levisi talon ullakolle.

Sammutustyöt ovat käynnissä.