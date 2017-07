Yksi kuollut ja useita loukkaantunut yliajossa Helsingin keskustassa

Yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut yliajossa Helsingin keskustassa, kertoo poliisi. Neljä loukkaantunutta on viety sairaalaan, ja lisäksi useampi on loukkaantunut lievemmin.

Ajoneuvon kuljettaja on poliisin mukaan suomalainen noin viisikymppinen mies. Hän on poliisin huostassa. Päihteillä, ainakin alkoholilla, on poliisin mukaan ollut osuutta tapahtuneeseen. Kuljettaja on viety verikokeeseen.

Poliisin mukaan kuljettaja on sekavassa tilassa, eikä häntä ole vielä päästy puhuttamaan.

Yliajo tapahtui Lönnrotinkadun ja Annankadun risteyksessä, ja tieto siitä tuli viranomaisille noin kello 18.15. Poliisin mukaan tapauksella on useita silminnäkijöitä.

Omaiset voivat tiedustella loukkaantuneiden tilaa Haartmanin sairaalan numerosta: 0931034398.

Liikenne on suljettu enää Annankadulla välillä Lönnrotinkatu-Kalevankatu.