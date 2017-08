Yksi kuollut ja useita loukkaantunut puukotuksissa Turussa – yksi epäilty poliisin hallussa

Turun keskustassa on käynnissä poliisioperaatio, uutisoi Yle. Silminnäkijätietojen mukaan useita ihmisiä on puukotettu. Puutorin ja Kauppatorin alueelta on kuulunut myös laukaus tai laukauksia.

Ylen toimittajan mukaan Kauppatorilla maassa makaava ruumis on peitetty. Silminnäkijätietojen mukaan myös Puutorilla on loukkaantuneita.

Lounais-Suomen poliisin Twitter-päivityksen mukaan poliisi on ampunut yhtä epäiltyä tekijää alavartaloon. Epäilty on poliisin hallussa.

Ylen mukaan kaupungilla olisi kuultu laukaus tai laukauksia ja yksi henkilö olisi mahdollisesti kuollut.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että tilannetta seurataan myös Oulussa. Valmiustason nostamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä, että Turun tapahtumien takia poliisi nostaa valmiutta muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja rautatieasemilla.

