Yksi häkävaroitin reputti Tukesin testissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on löytänyt testissään puutteita yhden häkävaroitinmallin toimintavarmuudessa.

Housegard CA105S -mallin häkävaroitin poistetaan markkinoilta, koska se ei reagoinut riittävästi ilman kohonneeseen häkäpitoisuuteen.

Tukes testasi viiden eri häkävaroitinmallin hälytysherkkyyttä ja muita ominaisuuksia.

Vuosittain ihmisiä kuolee häkämyrkytyksiin uunien ja lämmityslaitteiden virheellisen käytön tai niiden vikojen vuoksi.

- Tuoreimman valvontaprojektin tulosten perusteella häkävaroitinten tilanne markkinoilla on huomattavasti parantunut aiempiin vuosiin verrattuna, jolloin suurimmassa osassa tuotteita on ollut vakavia puutteita. Tehokkaan valvonnan ansiosta puutteellisimmat tuotteet on poistettu markkinoilta, Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman sanoo.