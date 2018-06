YK:n pääsihteeri Guterres tapaa Suomessa presidentin ja lounastaa Soinin kanssa – "tiukka ja työntäyteinen vierailu"

Naantalin Kultaranta-keskusteluihin saapuva YK:n pääsihteeri António Guterres isännöi Suomen-vierailullaan myös korkean tason rauhanvälitysryhmän kokouksen Helsingissä kesäkuun 18. päivänä. Ryhmän kokouksen avaa ulkoministeri Timo Soini, joka isännöi lounaan.

– Kyseessä on tiukka ja työntäyteinen vierailu, kertoo Soinin kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi.

Guterres jatkaa kokouksesta Kultaranta-keskusteluihin, joissa hän tapaa presidentti Sauli Niinistön. Kyseessä on Niinistön koolle kutsuma ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelutapahtuma.

Lahnalammen mukaan Guterres ei ehdi vierailla muualla Suomessa, vaan jatkaa Kultarannasta seuraavaan kohteeseen.

Helsingissä kokoontuva neuvoa-antava ryhmä on pääsihteeri Guterresin aloite, jonka tarkoituksena on ehkäistä konflikteja ja tehostaa rauhanvälitystä. YK:n tavoitteena on järjestön ja sen jäsenmaiden rauhanvälityksen vahvistaminen.

"Rauhanvälitys on noussut entistä tärkeämpään rooliin kansainvälisessä ulkopoliittisessa keinovalikoimassa ja on yksi Suomen ulkopolitiikan painopisteistä. Tämän kokouksen isännöinti on osa määrätietoisia panostuksiamme rauhanvälitykseen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisesti", ulkoministeri Soini totesi kokouksen merkityksestä ulkoministeriön tiedotteessa.

Maanantaiseen YK:n pääsihteerin rauhanvälityskokoukseen osallistuvat myös Indonesian ulkoministeri Retno Marsudi ja Slovakian ulkoministeri Miroslav Laičák sekä presidentti Tarja Halonen, joka on ryhmän jäsen. Kaikki jäsenet ovat Guterresin nimittämiä, kokeneita rauhanvälityksen ja diplomatian asiantuntijoita.

Halosen lisäksi ryhmään kuuluvat muun muassa rauhannobelisti Ramos Horta ja Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet.