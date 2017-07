Yhteysongelmat häirinneet nettipelaamista, Veikkaus selvittää ongelmien syitä

Veikkauksen nettipokeria pelaavat ihmiset raportoivat säännöllisin väliajoin yhteysongelmista kotikoneen ja pelijärjestelmäpalvelimen välillä.

- Jos ajatellaan esimerkiksi tätä vuotta, siis uuden Veikkauksen aikana, meille on tullut muutamia kymmeniä palautteita asiasta, kertoo liiketoimintapäällikkö Petri Huikko Veikkaukselta.

Veikkauksen nettipokerin tekniset ongelmat ovat viime päivinä nousseet keskustelunaiheeksi internetissä pelaajien keskuudessa.

Huikon mukaan mitään tiettyä yksittäistä syytä mahdollisille yhteyden katkeamisille ei kuitenkaan ole.

- Syyt, joista yhteysongelmat johtuvat, ovat todella monenlaisia. Ongelmat ovat meille ihan tuttuja, ja selvittelemme niitä säännöllisesti.

Huikon mukaan yhteysongelma ei välttämättä johdu verkkoyhteyden katkeamisesta, vaan asiakkaan koneella olevan pokeriohjelmiston ja Veikkauksen pelijärjestelmän tiedonsiirrossa voi tapahtua muitakin ongelmia.

- Katko ei välttämättä ole indikaatio siitä, että vika olisi pokeriohjelmistossa tai pelijärjestelmässä.



Veikkaus selvittää ongelmien syitä

Huikon mukaan ongelmat voivat johtua myös esimerkiksi pelaajan tietokoneen tietoturvaohjelmistosta, koneen muista ohjelmista tai laitteiston kokoonpanosta. Veikkaus selvittää paraikaa yhteysongelmien mahdollisia syitä, mutta aivan helppoa työ ei ole.

- On niin monta kombinaatiota, jotka voivat aiheuttaa yhteyskatkon. On haastavaa löytää ne yhdistelmät ja kehittää tekniikkaa niin, että ongelmia ei tule. Olemme pahoillamme ongelmista, mutta nykyisessä tietotekniikan maailmassa ongelmien aiheuttajia on lukematon määrä.

Huikko kertoo, että teknisen ongelman sattuessa Veikkaus hyvittää pelaajan osallistumismaksun, mikäli se pystyy itse osoittamaan, että vika on Veikkauksen pelijärjestelmässä.

- Jos emme pysty osoittamaan teknisesti, että se johtuu meidän järjestelmästämme, emme saa antaa hyvitystä.