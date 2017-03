Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon päättyy tänään. Hakea voi kello 15 asti opintopolku.fi-sivustolla.

Tänä keväänä tarjolla on yli 80 000 aloituspaikkaa. Hieman yli puolet paikoista on ammatillisessa koulutuksessa. Eniten aloituspaikkoja, noin 5 600, on sosiaali- ja terveysalalla.

Yhteishaun valintojen tuloksista ilmoitetaan kirjeellä aikaisintaan 15. kesäkuuta.

