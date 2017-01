Yhdeksän valtuutettua luopui kokouspalkkioista Oulussa, Kaismon ehdotus sai kritiikkiä

Vain kourallinen Oulun kaupunginvaltuuston jäsenistä luopuu viime maanantaina pidetyn ylimääräisen valtuuston kokouspalkkioista. "Talkoilua" eli palkkioista luopumista esitti Tomi Kaismo (kok.).



Ensimmäisenä palkkiosta ilmoitti luopuvansa valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok.). Hänen ja Kaismon lisäksi vain Yrjö Harju (sd), Juha Huikari (kesk), Johanna Koskelainen (kok.), Matti Roivainen (kok.), Pekka Simonen (kok.), Minna Åman-Toivio (kok.) ja Mika Nurmela (kok.) jättävät palkkion kuittaamatta.



Esityksen heikko menestys selittyy muun muassa sillä, että sitä on pidetty Kaismon henkilökohtaisena vaalitemppuna.



– Taustalla ovat puhtaasti itsekkäät tavoitteet saada muut valtuutetut näyttämään ahneilta ja rahanhimoisilta. Laitan joka kuukausi rahaa hyväntekeväisyyteen, mutta en tee siitä numeroa, enkä tarvitse siihen kenenkään ohjailua, toteaa Kaismon esityksestä ärsyyntynyt Risto Kalliorinne (vas.).



Samalla hän huomauttaa, ettei hänelle ja kolmelle muulle kuukausipalkkaiselle valtuutetulle (Pirjo Sirviö, Matias Ojalehto ja Riikka Moilanen) edes makseta kokouspalkkioita.



Oulun kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua. Kokouksen kokonaiskustannus kaikkine kuluineen on arviolta noin 20 000 euroa ja siitä kokouspalkkiot ovat noin puolet.