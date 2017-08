Yhä useampi kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija kääntyy kristityksi – Oulussa kymmeniä kääntyneitä

Migrille palautuneet hakemukset

Hallinto-oikeus palauttaa kielteisen turvapaikkahakemuksen Migrin uudelleenkäsiteltäväksi, jos hakija esittää oikeudelle uuden perusteen, jota alkuperäisessä päätöksessä ei ole huomioitu.

Tämän vuoden aikana neljässä hallinto-oikeudessa on ratkaistu yhteensä 4 142 turvapaikkapäätöstä koskevaa valitusta.

Yhteensä 1 147 hakemusta on palautettu tänä vuonna Migriin uudelleenkäsittelyyn. Näistä 669 hakemuksessa uudelleenkäsittelyn syy on se, että hakija on esittänyt hallinto-oikeudelle uuden perusteen, jota ei ole maininnut alkuperäisessä hakemuksessaan tai puhuttelussa.

Noin 70 prosentilla hakijoista tämä uusi peruste on ollut kristinuskoon kääntyminen.