WEF: Suomi on maailman 10. kilpailukykyisin - vähiten lahjuksia, riippumattomin oikeuslaitos, mutta ankarat verot

Suomi säilytti asemansa maailman kymmenenneksi kilpailukykyisimpänä maana Maailman talousfoorumin World Economic Forumin (WEF) vuosittaisessa vertailussa.

Suomi on aiempina vuosina ollut vertailussa korkeammilla sijoilla yltäen parhaimmillaan kärkikolmikkoonkin. Tuoreimmassa vertailussa kolmeksi kilpailukykyisimmäksi maaksi rankattiin Sveitsi, Yhdysvallat ja Singapore. Suomen edelle kiilasivat myös Alankomaat, Saksa, Kiinaan kuuluva Hong Kong, Ruotsi, Britannia sekä Japani.

Kun tarkastellaan Suomen kilpailukyvyn komponentteja, WEF arvotti Suomen instituutiot, terveydenhuollon ja peruskoulutuksen maailman parhaiksi. Suomi rankattiin Euroopan ykköseksi rahamarkkinoiden kehityksessä ja korkeamman asteen koulutuksessa, jossa Suomen ohi meni koko maailmassakin vain Singapore.





Instituutioiden arvioinnissa todetaan, että Suomessa on maailman paras omaisuuden suoja, vähiten lahjuksia ja järjestäytynyttä rikollisuutta, ja maan oikeuslaitos on riippumattomin koko maailmassa. Suomessa myös yhtiöiden vähemmistöosakkaiden suoja on maailman paras.

Terveydenhuollon kohdalla WEF arvioi, että aids ja tuberkuloosi aiheuttavat Suomessa vähemmän haittoja bisnekselle kuin missään muualla maailmassa.

Suomen pankit ovat WEFin mukaan maailman parhaassa kunnossa, ja missään muualla kilpailuja rajoittavia monopoleja ei vahdita niin tarkasti kuin täällä.

Suomessa uusinta teknologiaa ja insinöörien työvoimaa on WEFin arvion mukaan saatavilla paremmin kuin missään muualla maailmassa.

Suomen sijoitusta heikensi varsinkin kotimarkkinoiden pieni koko. Suomi sai sijoitusta alentavia pisteitä myös korkeasta verotuksesta, sopeutumisesta maailmantalouden tilaan, infrastruktuurin tilasta sekä työvoimaa koskevista liiketoimintaa rajoittavista säännöksistä.

Maailman talousfoorumi on Sveitsissä päämajaansa pitävä voittoa tuottamaton säätiö. Sen tuorein vertailu valtioiden kilpailukyvystä julkaistiin tiistaina.