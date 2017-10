Wallin: ”Raideliikenne loppuu ensimmäisenä Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuilla alueilla”

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) muistutti eduskuntaa, että Suomi on EU:ssa Irlannin ja Luxemburgin lisäksi ainoa maa, jossa raideliikennettä ei ole avattu kilpailulle. Kaikki oppositiopuolueet yhdessä tekivät hallitukselle välikysymyksen raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelua raideliikenteestä käydään parhaillaan eduskunnassa.

Bernerin mukaan kilpailun avaaminen on välttämätöntä, koska nykyiset raideliikennepalvelut eivät hänen mukaansa ole tarpeeksi kustannustehokkaita. Berner vertasi Suomea Ruotsiin ja Britanniaan. 1990-luvun alussa maat olivat samassa tilanteessa.

Kun Ruotsi ja Britannia ovat avanneet raideliikenteen kilpailulle, junaliikenteen osuus on kasvanut 9 prosenttiin henkilöliikenteessä. Suomessa kehitys on Bernerin mukaan jäänyt junnaamaan paikalleen ja junaliikenteen osuus henkilöliikenteestä on 5 prosenttia.

Berner otti esimerkin myös linja-autoliikenteestä.

– Bussiliikennettä pidettiin auringonlaskun alana. Kun se avattiin kilpailulle, bussiliikenteestä on tullut taas menestyvä.

Bernerin mukaan kilpailu luo yrityksille kannustimen toiminnan kehittämiseen.

Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittanut kansanedustaja Harry Wallin (sd.) on entinen veturinkuljettaja ja hän on ollut tekemässä valtakunnallisesti työvuoroja VR:lle.

– Hallitus on päättänyt huutokaupata valtionyhtiön liiketoiminnan.

Wallinin mukaan kilpailun avaamisen jälkeen raideliikenne loppuu ensimmäisenä Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuilla alueilla.

Hänen mukaansa hallituksen esittämä malli yksityisistä monopoleista ja käytössä olevan kaluston jakamisesta eri yhtiöille tulee heikentämään kaluston ja henkilökunnan tehokasta käyttöä.

– Sen seurauksena kustannukset kasvavat, lipunhinnat nousevat ja tarjonta tulee supistumaan.