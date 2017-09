Vuosisadan rakentajat -kisa loppusuoralla, finaalissa oululaisten vetämä tutkijatiimi

Vuosisadan rakentajat -haastekilpailu ratkeaa ensi viikolla Helsingissä. 15 finalistia esittelee keskiviikkoiltana tuomaristolle ideoita, joilla halutaan kohentaa nuorten hyvinvointia Suomessa.

Kilpailua tukee 44 suomalaista säätiötä. Parhaalle ratkaisulle on luvassa rahoitusta idean toteuttamiseksi.

Finaalissa on mukana muun muassa nuorisoa puhuttelevia vertaisryhmiä sekä tiimejä, jotka avaavat yhteyksiä esimerkiksi taiteisiin ja työelämään, kotoutettaville ja oppimisvaikeuksista kärsiville.

Kisan ilmeisesti ainoaa puhdasta tiedetiimiä johdetaan Oulusta. Professori Seppo Vainion vetämä hanke on kunnianhimoinen Elämän peili. Tavoitteena on pelillinen ratkaisu, jossa yhdistetään bioteknologiaa ja nuorten hyvinvointia. Hankkeessa on mukana paitsi biotutkijoita myös tietotekniikan asiantuntijoita Oulun yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Aalto yliopistosta, VTT:ltä sekä BioMensio Oy:stä.

Elävissä olennoissa on loputtomasti nanopalloja, niin sanottuja eksosomeja, jotka kuljettavat viestejä ympäri kehoa. Viestipallosia tihkuu hien mukana myös ihon pintaan, mistä niitä voidaan vielä pyyhkäistä analysoitaviksi vaikkapa tulevaisuuden biokännykän avulla.

Tutkijat haluavat kehittää biotunnistusalustan, jolle sopisi myöhemmin hyvinkin erilaisia nanopalloja tunnistavia sovelluksia.

Vainion mukaan nuorille ajateltu verkkopeli, jossa kerättäisiin pallosia, koukuttaisi kuin sosiaalinen media, mutta veisi pitemmälle. Tavoitteena on luoda erilaisten tehtävien avulla nuorille hyvää oloa ja kehittää samalla itsetuntemusta.

– Tarvitsemme vuorovaikutusta kehittyäksemme ihmisenä. Aitoa yhdessäoloa. Kun eläydyt, pallomeri aktivoituu, professori Vainio kertoo.