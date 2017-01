En ole koskaa voinut oivaltaa sitä mikä idea on ostaa asumisoikeusasunto tai osaomistusasunto jos kerran luottotiedot on kunnossa ja pankilta saa lainaa. Käytännön tilanne on se että joka tapauksessa asunnossa asuva maksaa joka omaansa tai sitten vuokranantajan asuntolainaa vuokran tai olkookin se sitten jollain toisella nimikkeellä vaikkapa asumisoikeusmaksu. Etenkin nuoren kannattaa ostaa ihan koko-omistusasunto ja maksaa omaa asuntolainaa pois jolloin asunnon omistusoikeus siirtyy vähitellen hänelle itselleen eikä vuokrantajalle tai taloyhtiölle asumisoikeusmaksuina. Asumisoikeusasunnoissa ei ole muuta eroa käytännössä vuokralla-asumiseen kun nimi, jolla luodaan mielikuva ihan jostain muusta kuin mitä se on.