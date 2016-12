Vuodenvaihteen juhlinta alkanut rauhallisesti

Uudenvuoden juhlinta on alkanut eri puolilla maata rauhallisissa merkeissä. Etelässä aattoa vietetään ennätysmäisen lauhassa säässä, mutta juhlijat eivät ole tästä riehaantuneet normaalia enempää.

Poliisin Turun johtokeskuksen mukaan muita häiriöitä ole ollut kuin että raketteja oli paikoin alettu ampua jo ennen kello 18:aa.

Pohjoisessa alkuilta on sujunut ilman merkittäviä häiriöitä. Sekä poliisin että pelastuslaitoksen mukaan Oulun juhlinta on sujunut rauhallisesti. Poliisin Oulun johtokeskuksesta arvioitiin, että juhlintaa on voinut hillitä kova tuuli ja liukas keli. Pohjois-Suomessa sää on selvästi etelää kylmempää.

Keskussairaaloissa on varauduttu hoitamaan silmävammoja, joita uudenvuoden rakettiammuskeluista on tapana syntyä. Tänä vuonna huolta herättävät markkinoille päätyneet virheelliset patailotulitteet. Virheellisissä tulitteissa ohjetarra on väärässä paikassa. Keltaisessa tarrassa lukee "tämä kylki kohti yleisöä." Tarra on laitettu vahingossa padan päälle, eli se kehottaa ampumaan padan suoraan yleisöä kohti. Tämä aiheuttaa vakavan vaaran ampujalle ja katsojille.

Tukesin mukaan virheelliset tuotteet pitää palauttaa ostopaikkaan eikä niitä saa ampua.

Alkuillasta ainakin Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan silmäklinikalta kerrottiin, että ilta on ollut rauhallinen.

Helsingissä järkytti Siilitien yliajo, jossa kolme jalankulkijaa ja turma-auton kuljettaja päätyivät sairaalahoitoon. Poliisi tiedotti vielä illalla korostaakseen, että kaikki asiassa esiin tulleet seikat tukevat vahvasti sitä oletusta, että kyseessä on ollut sairauskohtauksesta aiheutunut liikenneonnettomuus.