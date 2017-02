Vuoden turkulaiseksi valittiin hevonen, telakkapomo kakkossijalle

Vuoden 2016 turkulaiseksi on valittu hyväntekeväisyyshevonen Kiss my Turku eli Kisu. Vuonna 2012 syntynyt ravuritamma kerää varoja Turun lastenklinikalle. Hyväntekeväisyyteen voi osallistua ostamalla 300 euron osuuden Kisusta. Valmennus- ja hoitokulujen jälkeen jäävä summa lahjoitetaan lastenklinikalle. Myös hevosen juoksemat kilpailuvoitot lahjoitetaan lyhentämättöminä lastenklinikalle. Turun kaupungin mukaan Kisu on kerännyt lastenklinikalle jo yli 16 000 euroa.

Kisassa annettiin yli 4 000 ääntä, joista Kisu sai noin kolmasosan. Toiseksi äänestyksessä tuli Meyerin Turun telakan toimitusjohtaja Jan Meyer ja kolmanneksi nettipoliisi Riku Sukari.