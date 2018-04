Vuoden tietokirja -palkittu: Muutosvoima löytyy nuorista – "Heillä on kyky kyseenalaistaa"

Isoihin kysymyksiin ei ole yksinkertaisia vastauksia. Siksi Aki Suokko kannustaisi ihmisiä hankkimaan tietoa ja myös kyseenalaistamaan omia näkemyksiään. KUVA: Hanna Perkkiö

Vuoden tietokirja -palkinnon saanut Aki Suokko patistaa päättäjät tutkitun tiedon äärelle.

Nykyinen tie alkaa olla kuljettu loppuun. Se käy selväksi, kun puheena ovat ihmiskunnan isot ongelmat, ilmastonmuutos etunenässä. Uutta ajattelua tarvitaan, jos haluam­me pitää kiinni hyvinvoinnistamme.

– Nuoret tulevat olemaan se muutosvoima, jota tarvitaan ongelmien korjaamiseen. Heillä on kyky kyseenalaistaa, eikä heillä ole keski-ikäisen ihmisen painolastia, sanoo energiatekniikan lehtori Aki Suokko.

Ylivieskassa Centria-ammattikorkeakoulussa opettava Suokko on perehtynyt ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin myös kirjailijana. Maaliskuun alussa hän vastaanotti yhdessä Rauli Partasen kanssa Vuoden tiedekirja -palkinnon teoksesta Energian aika (WSOY). Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustanta­jien liitto.

– Yhtenä kirjan lähtökohtana on, että meidän talousjärjestelmämme on huomattavasti riippuvaisempi luonnonvaroista kuin ymmärrämmekään. Nykyinen yhteiskunta on rakennettu fossiilisten polttoaineiden varassa. Niiden korvaaminen uusiutuvilla sisältää myös ongelmia, joita ei tarpeeksi tuoda esille, Suokko sanoo.

Hänen mukaansa kirjan tarkoituksena on myös avata, kuinka monimutkaisten kytkentöjen kautta energia, talouskasvu ja hyvinvointi riippuvat toisistaan. Tutkitulle tiedolle Suokko soisi enemmän painoarvoa päätöksenteossa.

– Poliitikkojen pitäisi paremmin ymmärtää, miten mitkäkin päätökset vaikuttavat jossain muualla.

Oman akateemisen uransa Suokko aloitti Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, josta hän väitteli tohtoriksi kymmenen vuotta sitten. Jo sitä ennen kiinnostus ympäristö- ja energia-asioita kohtaan oli vienyt Suokon opiskelemaan myös energiatekniikan diplomi-insinööriksi.

Valmistumisensa jälkeen Suokko työskenteli VTT:llä biopolttoaineiden ja bioenergian tutkimuksen parissa sekä Wärtsilällä kehitystehtävissä. Noina vuosina hän kiinnostui myös kansantalouden toiminnasta sekä luonnonvarojen ja energian merkityksestä talouskasvulle.

– Aloin kirjoittaa aihepiiristä lehtiartikkeleita, ja lopulta huomasin siinä olevan myös kirjan ainekset.

Kirja ilmestyi vuosi sitten, ja viime elokuussa Suokko aloitti energiatekniikan lehtorin työt Centria-ammattikorkeakoulussa Ylivieskassa.

– Halusin opetustyöhön, koska pidän tiedon siirtämistä tärkeänä. Myös kirja palvelee sitä tehtävää.

Suokon mukaan oli kiinnostavaa tulla koulutusmaailmaan juuri nyt, kun meneillään on monia muutoksia. Ylivieskan kampuskaan ei niiltä ole säästynyt. Osa koulutuksista siirtyy Kokkolaan, ja ensi syksystä alkaen kampuksella on tarjolla vain monimuoto-opetusta.

– Muutos on myös mahdollisuus. Kampuksen eläväisenä pitämisen kannalta päiväopetuksen loppuminen voi olla haaste, mutta edelleen opiskelijat voivat tehdä täällä harjoitus- ja projektitöitä. Tarkoitus ei ole, että kaikki työskentelisivät vain kotona.

Reilun puolen vuoden aikana Suokko on saanut todeta, että ympäristöasiat kiinnostavat myös tulevia insinöörejä.

– Kännykät pysyvät taskuissa silloin, kun puhutaan kestävästä kehityksestä.