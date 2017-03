Vuoden juttu paljasti kaltoinkohtelua Turun kaupungin psykiatrisilla osastoilla

Vuoden jutuksi on valittu Turun Sanomien toimittajan Rebekka Härkösen juttu Rajua kaltoinkohtelua Kupittaalla.

Härkösen juttukokonaisuus paljasti, kuinka potilaita oli Turun kaupungin psykiatrisilla osastoilla lääkitty tiedottomiksi, pakkoeristetty laittomasti, nöyryytetty, uhkailtu ja pahoinpidelty.

Jutussa kerrottiin myös, kuinka väärinkäytökset olivat jatkuneet vielä sairaalan sisäisten selvitysten jälkeenkin, koska kaupunki ei ollut kertonut ongelmista valvontaviranomaisille. Härkösen juttu on parantanut potilasturvallisuutta koko maassa ja tehostanut valvovien viranomaisten toimintaa.

Vuoden journalistiseksi teoksi on valittu Jani Halmeen Kotimaan katsaus

Halme on julkaissut Twitter-tilillään lokakuusta lähtien Kotimaan katsaus -nimistä videosarjaa.

Halme lukee videoilla ääneen uutisia suomalaisista paikallislehdistä. Tätä varten hänelle tulee 163 lehteä eli lähes kaikki Suomen paikallislehdet. Hankkeen tarkoituksena on paitsi muistuttaa Suomen rikkaasta paikallislehdistöstä myös rikkoa kuplia ja vähentää vastakkainasettelua Helsingin ja maakuntien väliltä.

Ehdolla olivat lisäksi Ilta-Sanomien Aleppo-viikko ja Ylen Selkouutiset.

Vuoden kirja kertoi natsi-papasta

Vuoden kirjaksi 2016 on valittu Katarina Baerin He olivat natseja. Kirja on kertomus Baerin isovanhemmista, etenkin isoisästä, josta tuli lapsuuden ja nuoruuden maailmanhistoriallisten tapahtumien myötä Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen jäsen, aatteellinen ja aktiivinen natsi.

Ehdolla Vuoden kirjaksi olivat myös Kimmo Ohtosen Karhu - voimaeläin -teos ja Kalle Kniivilän Neuvostomaan lapset - Baltian venäläiset -kirja.