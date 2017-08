VR:ltä 50 miljoonan euron vaunutilaus Kainuuseen – investointi jatkuu epävarmuudesta huolimatta

Vaunut tutulta valmistajalta

Transtech Oy on suomalainen kiskokalustotoimittaja ja konepajatuotteiden sopimusvalmistajayritys. Sen vaunutehdas sijaitsee Kajaanin lähellä Otanmäessä. Yrityksestä 75 prosenttia omistaa Skoda Transportation ja 25 prosenttia Sinituote. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. VR on hankkinut Transtechiltä yhteensä 284 kaksikerrosvaunua.

VR käyttää vaunuhankintaan aiemman vaunutilauksen yhteydessä sovittuja optioita. Varsinainen hankintasopimus on tehty vuonna 2015.

VR Groupin tammi−kesäkuun liikevoitto oli 36,8 miljoonaa euroa. Se parani edellisvuoden 1,2 miljoonasta eurosta. VR-konsernin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Tällä hetkellä kotimaan kaukoliikenteessä kulkee 219 IC-vaunua ja 17 Pendolinoa, joilla ajetaan päivittäin 159 vuoroa.