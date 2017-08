VR takoo reipasta voittoa – matkustajamäärät nousseet ja junat ennätystäynnä

VR-konsernin liikevaihto on reippaassa kasvussa usean laskuvuoden jälkeen. Viime vuoden tammi-kesäkuussa konsernin tulos oli 1,2 miljoonaa euroa. Tänä vuonna vastaavana aikana tulos oli 36,8 miljoonaa euroa. Tulos parani siis reilulla 35 miljoonalla eurolla.

Yhtiöllä menee nyt hyvin usealla osa-alueella. Niin matkustajaliikenteen matkamäärät kuin VR Transpointin kuljetusmäärät ovat kasvaneet.

- Pääosa matkustajaliikenteen liikeevaihdon kasvusta tuli kaukojunien matkustajamäärien kasvusta ja linja-autoliikenteessä lisääntyneestä HSL-liikenteestä, kertoo VR-Yhtymän mediasuhdejohtaja Mika Heijari.

HSL-kuntayhtymä on ostanut kuluneena vuonna entistä enemmän kuljetuspalveluita VR:ltä.

- Bussit sinänsä ovat HSL:n väreissä ja niissä matkustetaan HSL:n lipuilla, Heijari selittää.

VR-konsernin matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen kertoo, että myös lähijunien matkustajamäärät ovat nousseet, esimerkiksi kehäradan käyttöönoton myötä.

Konsernin liikevaihdon kasvua vauhditti myös ravintola-, kahvila- ja kioskipalveluja rautatieasemilla ja junissa tarjoavan Avecran siirtyminen kokonaan VR:n omistukseen.

Reilun 11 prosentin kasvua kaukoliikenteen matkustajamäärissä selittää Heijarin mukaan ainakin kaksi asiaa.

- Yksinkertainen syy on se, että laskimme viime vuoden helmikuussa junalippujen hintoja reippaasti. Toinen syy on se, että junayhteyksiä on pystytty nopeuttamaan. Joka kerta kun pääsemme lyhentämään matka-aikaa, matkustajamäärät lisääntyvät.

Junamatkustaminen on aiempaa suosittua, ja joskus istumapaikkoja ei riitä kaikille. Näin on siitä huolimatta, että junavuoroja tuli 45 lisää kesäkuussa. Junavuoroja lisättiin Tampereelta Pohjanmaalle ja Ouluun.

Heijarin mukaan junista ei voi tehdä entistä pidempiä ja näin lisätä niiden kapasiteettia, koska kaikki kalusto on käytännössä koko ajan käytössä.

- Missään ratapihoillahan ei seiso vaunuja, jotka odottavat käyttöä. Ylimääräistä kaksikerroskalustoa ei ole vapaana. Jos otamme jostain vaunun, se on sitten pois jostain muulta yhteydeltä.