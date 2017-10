VR laskee kaukoliikenteen säästölippujen hintoja

VR laskee kotimaan kaukoliikenteen säästölippujen hintoja kymmenen prosenttia. Edullisemmat hinnat tulevat voimaan 20. marraskuuta.

Kaikista matkoista keskimäärin 20 prosenttia tehdään Säästölipuilla.

Jatkossa Säästölippu Helsingistä Ouluun maksaa 26,90 euroa, nyt hinta on 29,90 euroa.

Parin viime vuoden aikana VR on yrittänyt parantaa asiakastyytyväisyyttä: junalippujen hintoja on laskettu, matka-aikoja on nopeutettu keskeisillä reiteillä ja juniin on saatu 1700 asiakaspaikkaa lisää. Elokuussa VR julkisti yli 50 miljoonan euron investoinnin uusiin päivävaunuihin, joilla saadaan lähes 2300 lisäpaikkaa liikenteeseen.

- Matkamäärien kasvu jatkuu voimakkaana ja tänä vuonna kotimaan kaukoliikenteessä on tehty jo yli kahdeksan miljoonaa matkaa, kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Jatkamme toiminnan kehittämistä edelleen, se on välttämätöntä asiakaskokemuksen ja kilpailukyvyn parantamiseksi, kertoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.