VR ja Bruce Oreck pääsivät sopuun konepajan kiinteistökaupasta – kaupan arvo on 11 miljoonaa euroa

VR Group myy Pasilan konepaja-alueelta maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin muodostaman kokonaisuuden Yhdysvaltain entiselle Suomen-suurlähettiläälle Bruce Oreckille.

VR Group tiedotti neuvottelutuloksen syntymisestä keskiviikkona. VR Groupin mukaan tulos maksimoi kaupan arvon ja mahdollistaa alueen yhteisöllisen kehittämisen jatkumisen. Kaupan arvo on 11 miljoonaa euroa.

Konepaja-alueen kauppa on aiheuttanut kiistaa, sillä VR oli myymässä paikkaa jollekin muulle taholle, vaikka Oreckin kanssa oli aiesopimus jo tehty. On epäilty, että VR olisi halunnut saada korkeamman hinnan konepajasta.

VR:n muutokset suunnitelmiin suututtivat muun muassa konepajan lähistön asukkaita, joiden Konepaja-liike on ottanut voimakkaasti kantaa Oreckin puolesta. Oreck on liikkeen mukaan keskustellut paljon asukkaiden kanssa suunnitelmistaan. Oreck hamuaa alueelle yrittäjävetoista kohtaamis- ja markkinapaikkaa.

– VR ei ole toiminut oikeudenmukaisten ja reilujen liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti, kun se irtisanoutui yksipuolisesti yhteisestä sopimuksesta vain pari viikkoa ennen sovittua kaupanteon hetkeä. Tämä ei ole eettistä, Konepaja-liike tiedotti huhtikuussa.

VR:n toimintaa paheksuttiin myös siksi, että Oreck oli tehnyt omalla kustannuksella erilaisia selvityksiä paikalla.

– Kieltäytyminen sovitusta kaupanteosta tilanteessa, jossa ostaja on investoinut merkittävän summan rahaa sekä yli puoli vuotta aikaa järjestelyihin, on eettisesti väärin ja sotii yleistä oikeustajua vastaan, Konepaja-liike kommentoi.

Jos VR ei lopulta olisi myynyt paikkaa Oreckille, jupakkaa olisi saatettu puida oikeudessa asti.

Lopputulos "paras mahdollinen"

Nyt VR on tiedotteensa mukaan tyytyväinen tilanteeseen

– Merkittävin jäljellä ollut maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin muodostama kokonaisuus on sekä teknisesti, että toiminnallisesti poikkeuksellisen vaativa kehityskohde, jota koskee myös laajat suojelurajoitukset. Kohteelle on pitkään etsitty ostajaa, jolla on halu ja kyky kehittää aluetta vastuullisesti. Pitkien ja monimutkaisten neuvotteluiden jälkeen saavutettu lopputulos on VR:n, sen omistajan ja myös alueen toimijoiden kannalta paras mahdollinen, VR Groupin kiinteistöjohtaja Ari Mäkinen sanoo tiedotteessa.

VR:n omistuksessa olevan Vallilan konepajan konepajatoiminta on loppunut vuonna 2003. Myyntiprosessi Vallilan Konepaja-alueesta on aloitettu vuonna 2004.

Rautatiekäytön päätyttyä alueelle on 2000-luvulla toteutunut merkittävä määrä kiinteistökauppoja, joiden tuloksena sinne on rakennettu muun muassa yli tuhat uutta asuntoa ja liiketilaa. Rakentaminen alueella jatkuu vielä muutaman vuoden ajan.