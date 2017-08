VR Groupin toimitusjohtaja: Junaliikenteen kehityksessä tulee nyt raja vastaan

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Janssonin mielestä junaliikenteen kilpailun avaaminen on yksi keino lisätä junan markkinaosuutta Suomessa.

- Tänä ja viime vuonna VR:llä on ollut valtava positiivinen kehitys, mutta siinäkin tulee raja vastaan. Vaikka haluaisimme lisätä kysyttyä tarjontaa, ratojen kapasiteetti ei riitä, Jansson sanoo.

- Jos katsoo maita, joissa junaliikenteen markkinaosuus on kasvanut, siellä on investoitu ratoihin. Esimerkiksi Ruotsissa on myös lisätty merkittävästi alueellista ostoliikenteellä, jolla on ollut oma vaikutuksensa. Siellä junaliikenne on kokonaan avattu kilpailulle.

Janssonin mukaan viimeisen kymmenen vuoden ajan junan markkinaosuus on ollut 4,5-5,5 prosentin luokkaa. Jansson uskoo, että jos matkustajamäärien positiivinen kehitys jatkuu ja tehdään lisää kalustoinvestointeja, osuus voitaisiin saada nousemaan 6 prosenttiin.

- Mikäli markkinaosuutta halutaan kasvattaa 8-10 prosenttiin, se vaatii merkittäviä raideinvestointeja ja lisäksi merkittävästi enemmän ostoliikennettä, Jansson toteaa.

- Kilpailun avaaminen, raideinvestoinnit ja alueellinen ostoliikenne yhdessä voivat mahdollistaa junamatkustamisen lisääntymisen.

Janssonin mukaan raidekapasiteetti on rajattu etenkin pääradalla Helsingin ja Tampereen välillä ruuhka-aikoina. Suomessa on myös huomattavan paljon yksirataisia reittejä.

- Suomen rautateistä 90 prosenttia on yksirataista, kun Euroopassa yksirataista on keskimäärin 60 prosenttia. Totta kai raiteet loppuvat nyt kesken.

Jansson uskoo, että perinteinen ostoliikenne voi lisätä junaliikennettä myös kapeikoille.

Jansson huomauttaa, että junaliikenteen kilpailuttamisen onnistuminen vaatii aikaa. Esimerkiksi Ruotsissa kilpailutus on onnistunut hyvin parinkymmenen vuoden aikajänteellä.

- Käytännössä kilpailu on avautunut nimenomaan alueelliselle ostoliikenteelle. Ruotsissa läänit ja kunnat ovat ostaneet lisää liikennettä, ja sinne on perustettu alueellisia kalusteyhtiöitä. Paikallisia aluetoimijoita on myös paljon.

Janssonin muistuttaa, että VR on valmistautunut junaliikenteen kilpailuttamiseen jo vuosia.

- Kun muutosohjelmat käynnistettiin vuonna 2009, jo silloin oli puhetta kilpailuttamisen avaamisesta. Se on ollut koko ajan lähtökohta, kun kehityshankkeita on viety eteenpäin, Jansson kertoo.

- Kehitys on ollut erinomaista. Toivotaan, että kilpailukykymme riittää, kun kilpailu avataan. Siitä täytyisi pitää huolta. Olemme pärjänneet hyvin rakentamisessa, kunnossapidossa ja tavaraliikenteessä.