VR ei ole viemässä veturimiesten työtaistelua työtuomioistuimeen

VR ei ole ainakaan tällä erää viemässä veturimiesten työtaistelua työtuomioistuimeen. VR keskittyy nyt junaliikenteen ylösajoon, ei veturimiesten työtaistelun viemiseen työtuomioistuimeen, kertoo Lännen Medialle VR:n toimitusjohtaja Rolf Jansson. Janssonin mukaan asiaa arvioidaan vielä myöhemmässä vaiheessa.

Hän viittaa kuitenkin työoikeuden professori Seppo Koskisen arvioon siitä, että tapaus on monitulkintainen.

- Tällä hetkellä keskitymme siihen, että lakon vaikutukset saadaan minimoitua ja junat ajettua ulos.

Koskinen arvioi tänään lehdissä julkaistussa Lännen Median haastattelussa, että veturimiesten työtaistelu saattaa olla laiton. Koskisen mukaan työtuomioistuin ei välttämättä tulkitsisi sitä puhtaasti poliittiseksi työtaisteluksi, koska taistelussa on kyse veturinkuljettajia itseään läheltä koskevasta asiasta.

Veturimiesten liitto on linjannut lakon poliittiseksi työtaisteluksi hallituksen liikenne- ja omistajaohjauspolitiikkaa vastaan.

Työnseisaus kestää keskiviikon vastaiseen puoleenyöhön asti. Janssonin mukaan näyttää siltä, että junaliikenne käynnistyy yöllä kello 00.01 lähtien suunnitellusti. Vielä aamulla voi olla yksittäisiä poikkeusjärjestelyitä, kuten joitakin bussikuljetuksia ja kalustomuutoksia. Myös joitakin myöhästymisiä saattaa tulla, mutta ne johtuvat lähinnä viikonlopun myrskyistä, ei suoraan lakosta.

"Lakko ei tue avaintehtävää"

Työnseisauksen vuoksi 1 600 junavuoroa jää ajamatta. VR menettää liikevaihdon vuorokauden ajalta.

- Suurin haitta on kuitenkin matkustajille ja teollisuudelle, he ovat sijaiskärsijöitä. Lakko ei tue VR-konsernin avaintehtävää: matkustajien ja teollisuuden palvelemista, sanoo Jansson.

Hän ei allekirjoita sitä väitettä, että poikkeuksellisesti tässä työtaistelussa työnantaja olisi samaa mieltä lakkoilevien työntekijöiden kanssa.

- Valtio ja liikenne- ja viestintäministeriö on nyt linjannut, miten kilpailu matkustajaliikenteessä avataan. Nyt pitää työryhmissä työstää linjauksia ja niiden yksityiskohtia. Itse aloitin VR-konsernissa vuonna 2009, ja siitä lähtien on puhuttu siitä, että kilpailu avataan. Se on ollut jo vuosia täysin annettu lähtökohta. Nyt tiedossa ovat suuret linjat ja aikataulu.

Jansson sanoo, että yhteistyötä halutaan tehdä sekä ministeriön että henkilöstön kanssa.

- Tämä on todettu täysin keskeiseksi menestystekijäksi vastaavissa prosesseissa myös kansainvälisesti. Olemme viime viikon julkistuksen yhteydessä ja tämän jälkeen pitäneet lukuisia henkilöstötilaisuuksia.

VR perää ratainvestointeja

Veturimiehet ovat kyseenalaistaneet erityisesti kalustoyhtiön perustamisen. Janssonin mielestä kalustoyhtiö sopii esimerkiksi Etelä-Suomen taajamaliikenteeseen, joka muistuttaa HSL:n lähiliikennettä. Tällöin liikenteen ostaja määrittää kalustotarpeen.

- Kaupallisessa liikenteessä se on haastavampi asia, ja on huomattavasti vaikeampi ennustaa, minkä verran ja minkä tyyppistä kalustoa tarvitaan. Näitä yksityiskohtia on työstettävä työryhmissä, jotta varmistetaan toimiva junaliikenne jatkossakin.

VR:n ydinviesti raideliikenneuudistukselle ovat Janssonin mukaan ratainvestoinnit.

- Kun tavoitteena on lisätä matkustajaliikennettä junissa, se tulee vaatimaan merkittäviä ratainvestointeja tulevaisuudessa. Suomessa investoidaan ratakilometriä kohden puolet siitä, mitä Euroopassa keskimäärin.

- Pitää myös panostaa ostoliikenteeseen siellä, missä ei ole riittävää kysyntää. Ruotsissa ja Norjassa ostoliikenne on moninkertainen Suomeen verrattuna.