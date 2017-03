"Voro" vei vahingossa jäätynnyrin Salossa - luuli tekevänsä ekoteon

Varastetun jäätynnyrin mysteeri on ratkennut Salossa. Kaupungissa on kymmenien vuosien ajan järjestetty jäänlähtöarpajaisia, joissa Salonjoen jäälle aseteltu tynnyri on näytellyt merkittävää osaa. Tynnyriä ei koskaan aikaisemmin ole viety.

Tänä vuonna oli toisin, sillä Salon Seudun Sanomat kertoi perjantaina, että paikallisen Lions Clubin arvontatynnyri on varastettu. Teosta epäiltiin huppariin pukeutunutta miestä. Teko tallentui, sillä paikalle osuneet nuoret kuvasivat sen.

Epäilty voro osoittautui kuitenkin kunnon kansalaiseksi, joka oli luullut tehneensä ympäristöteon. Hän halusi korjata jätteeksi kuvittelemansa tynnyrin talteen ja viedä sen jätekeräykseen ennen kuin tynnyri lähtisi ajelehtimaan sulan veden matkassa.

Mies on muuttanut Saloon vasta muutama kuukausi sitten eikä ollut koskaan kuullut paikallisesta traditiosta. Mies on kertonut virkavallalle olevansa erittäin pahoillaan aiheuttamastaan hämmingistä, joka on puhuttanut paikkakuntalaisia laajasti.

Asianomistajalla eli Lions Clubilla ei ole asiassa vaatimuksia, kerrotaan Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Uusi tynnyrikin toimitettiin pikavauhtia Salonjoelle heti katoamisen paljastuttua.

