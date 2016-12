Voiko terveyspalveluyrityksellä olla houkutus ohjata potilaan kuluja työnantajan maksettavaksi? Tämä on yksi sote-uudistuksen avoimista kysymyksistä, ja se koskee ihmisiä, jotka valitsevat terveysasemaksi saman yrityksen, jonka työterveysasiakkaita he ovat.



– Se onkin kinkkinen ja tärkeä kysymys, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestelmät-osaston johtaja Markku Pekurinen.



THL:ssä hänen asiantuntemukseensa kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistaminen.



– En osaa suoralta kädeltä vastata tuohon. Periaatteessa sellainen mahdollisuus aina on, hän sanoo.



Pekurinen epäilee, että kysymystä olisi vielä tässä vaiheessa uudistusta otettu huomioon. Nyt on rakennuttu valinnaisvapausmallia, ja työterveyshuolto on ollut valmisteluista sivussa.



Hallitus on linjannut, että työterveyshuolto ei kuulu valmisteluun sen takia, että sote-uudistuksessa on valmisteltu kuntien järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille.



Pekurisen mukaan työterveyshuolto on ”suomalainen erikoisuus”. Samalla tavalla sitä ei ole järjestetty missään muualla.



Pekurisen mukaan työterveyshuollon vaikutusta muuhun perustason toimintaan on tarkoitus pohtia tarkkaan ensi vuonna, kun sote-uudistuksen valmistelu jatkuu.



Miten tämä asia tulisi ottaa huomioon?



– Tässä pohdinnan vaiheessa en minäkään ole sitä vielä miettinyt. Ensin on pitänyt pohtia kehikkoa ja yleistä struktuuria.



– Työterveyspalvelumallien saatavuus otetaan huomioon sosiaali- ja terveyskeskusten saamissa korvauksissa. Se, millä tavalla se tapahtuu, ei ole vielä ratkaistu.



Näettekö potilaan näkökulmasta riskin siitä, että häntä pompotellaan?



– Suoraan sanoen en osaa äkkiseltään siihen vastata. Se on relevantti ja tärkeä kysymys. En lähtisi tässä vielä arvailemaan sitä.



Pekurinen sanoo, että kysymys pitää ottaa esille ensi keväänä ennen kuin lakiluonnokset menevät eduskuntaan.