Voiko Sillanpäätä yhä fanittaa? Tutkija kommentoi laulajan huumekohua

Laulaja Jari Sillanpään epäillään ajaneen viime tiistaina autolla Helsingin keskustassa huumausaineen vaikutuksen alaisena. Pitääkö meidän hutkia ennen kuin tutkitaan? Vai onko tämäkin vain elämää?

Tiistaina suomalaiset, ja varsinkin Jari Sillanpää-fanit järkyttyivät. Laulajatähti oli tavattu Helsingin keskustassa autonratista epäilyttävässä kunnossa. Sillanpäähän yhdistettiin huumausaineista amfetamiini. Uutiset kirkuivat Sillanpään kiinnijäämistä.

Kyse on vasta epäilystä. Esimerkiksi Kaleva uutisoi keväällä 2014, että pikahuumetesterit antavat positiivisia huumetuloksia, vaikka testattava ei olisikaan käyttänyt päihteitä ja päinvastoin.

Kun tavallinen suomalainen tavataan ratista huonossa hapessa, uutisoidaan korkeintaan yhdellä palstalla epäilyt ja mahdolliset promillet, ei nimeä. Jotkut miettivät, kannattaako noita promillejakaan mainita. Nehän voivat olla jollekin antisankarille leuhotuksen aihe.

Torstaina Sillanpää myönsi Facebookissa, että hänen epäillään syyllistyneen huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamiseen.

Mitä ajattelitte uutisesta? Miten fanien pitäisi suhtautua Sillanpää-uutiseen, tähteyteen perehtynyt yliopistolehtori Kimmo Laine Oulun yliopistosta?

– Olin varmasti yhtä hämmentynyt uutisesta kuin kaikki muut suomalaiset. En ole fani, mutta Sillanpää on sympaattinen ja mukava. Toinen reaktio oli, että ensin pitää tutkia ja vasta sitten hutkia.

– Normaalisti epäilyjä ei päästetä julki, mutta julkisuuden henkilön kohtelu on julmaa. Poliitikkojen kohdalla tämän jopa ymmärrän, sillä he säätävät lait. Viihdepuolella tyytyisin tavallisten kansalaisten kohteluun varsinkin, kun kyse on vasta epäilystä. Lehtijuttu voi romuttaa koko uran.

Hylkäävätkö fanit Sillanpään?

– Sillanpään fanit ovat harvinaisen uskollisia. En usko, että Jari Sillanpää hylättäisiin kertaheitolla. En missään nimessä puolusta huumepäissään autoilua.

– Meillä Suomessa on ikävä perinne julkisuuden henkilöistä. Erityisesti Olavi Virta ja Laila Kinnunen olivat skandaalilehdistön riepottelussa. Virran alennustilasta revittiin kaikki irti. Tuolloin puhuttiin Virran alkoholikierteestä. Oli vihamielisyyttä ja toisaalta peesaajia sekä ryypyntarjoajia.

– Toivottavasti Sillanpää ei kohtaa samaa. Historia on raskas taiteilijoiden vastoinkäymisissä.

– Kaikki julkkikset eivät ole samanlaisia. Osa heistä elää ennen muuta julkisuudesta, jolloin kaikki on hyvää julkisuutta. Jari Sillanpää on ensisijassa taiteilija, musiikintekijä. En usko Sillanpään hakeneen näin julkisuutta. Hän ei kuulu turhiin julkkiksiin. Siksi uutinen olisi pitänyt julkistaa pieteetillä.

– En lähde ennustamaan, miten Jari Sillanpään imagolle käy.

Pitääkö Jari Sillanpää sulkea pois televisio- ja radio-ohjelmista?

– Ennakkotapauksia on liiasta innosta hutkia. Kasmirin tanssissa taisi käydä juuri näin.

– Jäitä hattuun tv-kanavilla. Jos olisin kanavapomo, tuskin peruisin aikoja sitten nauhoitettua ohjelmaa. Minusta varovainen reagointi on paras. Keltainen lehdistö ottaa varmasti tästä kaiken irti.

– Itse en aio kieltää teini-ikäisiä lapsiani katsomasta Vain elämää -ohjelmaa tapahtuneen vuoksi.

Miten Jari Sillanpään uralle käy?

– Ammattilaulajalla on samat oikeudet kuin muillakin ihmisillä. Paljon on kiinni siitä, miten asia kehittyy tutkinnan myötä.

– Paljon on kiinni siitäkin, miten laulaja itse reagoi. Ihminen voi joskus mokata. Se on inhimillisyyttä.

– Hänellä on mahdollisuus selvitä ja jatkaa. Tapahtunutta hän ei kykene enää selittämään pois, jos jatkotutkimuksissa osoittautuu, että hän on ajanut huumeissa.

– Maailmalla julkisuuden tähdille on langetettu vastaavissa tapauksissa usein rangaistuksena vaikkapa huumeiden vastaista työtä.

– Sillanpäälle tapahtuma voi olla tilaisuus kääntää elämänsä suuntaa, mutta esimerkiksi pikainen uskoon tulo ei vaikuttaisi uskottavalta ratkaisulta.

Vain elämää -ohjelman Sillanpää-jakso esitetään Nelosella perjantaina 15.9. kello 20.