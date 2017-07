Voiko jääpala mennä vanhaksi? – Oulun yliopiston professori vastaa

Tämä juttu on Oulun ylioppilaslehden sisältöä.



Kesäsäiden viimein tultua voi tehdä mieli höystää virvokkeita jääpaloilla. Ovatko pakastimen perukoilta löytyneet vuosientakaiset jääpalat vielä käyttökelpoisia?



Fysikaalisen kemian professori Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta sanoo, että jää ja vesi eivät vanhene. Pakastimen kylmyys ei myöskään ole mikrobeille eli pieneliöille kovin suotuisa.



Pursiaisen mukaan pakastimen ilma-alassa ruokaa pilaannuttavia mikrobeja leijailee huomattavasti vähemmän kuin jääkaapissa.



– Jos avointa, vedellä täytettyä lasia säilyttää jääkaapissa, vesi on altis keräämään itseensä monenlaisia molekyylejä, jotka vaikuttavat veden hajuun ja makuun, hän huomauttaa.



Jäätyneessä vedessä eliöt eivät jyllää.



– Jäässä on niin tiukka rakenne, että vieraseliöt eivät pääse jääpalan sisään tunkeutumaan, professori sanoo.



Avonaisessa jääpalamuotissa odottavat kimpaleet voivat kuitenkin kerätä mikrobeja pinnalleen, jos jääpaloihin koskee likaisin sormin.



– Sormista voi tarttua niihin epämääräistä möhnää, joka jääpalan sulaessa saattaa aiheuttaa makuhaittaa.



Saastumisen mahdollisuus koskee Jouni Pursiaisen mukaan vain jääpalan pintaa.



Jos jääpalan päältä ei silmin erota mitään poikkeavia likajäänteitä, jääpalan käyttäminen on turvallista vielä monen vuoden säilytyksen jälkeen.



