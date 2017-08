Visionäärejä, pihejä ja median lyömiä - Näin Alexander Stubb luonnehtii kanssapoliitikkojaan

Paavo Lipponen: Todellinen visionääri, joka uskaltaa olla jotain mieltä. Ei todellakaan mikään peruspoliitikko. Todellinen johtaja, jolla oli näkemys, strategia ja oma tapansa toteuttaa se. Lipposen punainen lanka oli Suomen etu, ei oma kansansuosio.

Esko Seppäsestä: Eskon kanssa vallitsi aina molemminpuolinen kunnioitus. Esko paneutui hommiinsa huolellisesti. Hän myös arvosti kansainvälisyyttäni ja sosiaalisuuttani ja antoi niistä palautetta.

Paavo Väyrysestä: Väyrynen oli Väyrynen. Paavon erityispiirre on pihiys. Paavo vei omat vieraansa illalliselle halpaan ravintolaan ja ilmoitti kovaan ääneen juovansa vettä. Hän on aina ollut oman tiensä kulkija.

Sergei Lavrovista: Oli Lavrovin linjasta mitä mieltä tahansa, hän on ilman muuta yksi maailman pätevimpiä ulkoministereitä. Lavrov on vähän kuin Max Jakobson. Kun on kyse Venäjän ulkoministeristä, joka on Max Jakobsonin luokkaa, tietää, ettei se ole neuvotteluissa ihan helppo vastus.

Tarja Halosesta: Presidentti Halosen kanssa kemiat toimivat aina hyvin. Meillä oli perjantaisessiomme, joissa oli tarjolla korvapuusteja, kirsikkatomaatteja, kahvia ja puolitoistatuntinen maailmanpolitiikkaa. En tiedä, paraniko maailma, mutta yhteistoiminta oli lähes saumatonta. Tunsimme toisemme jo 1990-luvun puolivälistä saakka, jolloin olin toiminut virkamiehenä ulkoministeriössä. Halonen piti minua varmaan vähän erilaisena ja kansainvälisenä. Puhuimme asioista hauskalla tavalla. Huumori kukoisti, vaikka välillä otimme yhteenkin. Pystyimme puhumaan kaikesta maan ja taivaan väliltä, perheestä Georgian sotaan.

Martti Ahtisaaresta: Martti on varmasti Mannerheimin jälkeen Suomen kansainvälisin presidentti. Martti oli ulkopolitiikan ammattilainen, joka ei ollut istunut eduskunnan kuppilassa puhumassa pahaa toisista. Toimittajat ja rivipoliitikot rankaisivat siitä. Aika moni turpa on ollut kiinni rauhanpalkinnon jälkeen. Toivon, että ainakin muutamia hävettää se, kuinka he kohtelivat Marttia.

Jutta Urpilaisesta: Aika oli vaikeaa myös Jutalle. Hän teki kovasti töitä, oppi, analysoi. Valtiovarainministeriön virkamiehet arvostivat häntä. Media löi häntä armotta, aamusta iltaan. Kun hän ajautui valtataisteluun, jossa vastakkain olivat moderni sosiaalidemokratia ja ay-liike, se johtui julkisuudesta. Juuri silloin, kun Jutta ja Jyrki löysivät yhteisen sävelen, Jutta sivuutettiin. Jaan poliitikot kahteen leiriin sen perusteella, ketkä ovat mukana arvojen takia, ketkä pelkästään vallan takia. Jutta oli mukana maailmanparantamisen vuoksi. Jutan kovimmat vastustajat tulivat alusta alkaen puolueen sisältä. Sitä en ole politiikassa koskaan ymmärtänyt.

