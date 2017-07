Virran voimaa -teos joutui ilkivallan kohteeksi Tuirassa, taideteosta töhrittiin

Tuirassa Tervaporvarin puistossa sijaitseva Virran voimaa -teos on joutunut ilkivallan kohteeksi. Taideteoksen kylkiä on töhritty liiduilla.

Poliisin Oulun johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisille ei ole tullut ilmoitusta teokseen kohdistuneesta ilkivallasta. Teoksen omistaa Oulun kaupunki, joka vastaa myös sotkujen siivoamisesta.

Virran voimaa on Sanna Koiviston teos, joka valmistui vuonna 2008. Se on muistomerkki Merikosken voimalaitoksen rakentajille. Oulun kaupunki sai sen lahjoituksena Oulun Energialta.

Virran voimaa -taideteokseen kuuluu useita osia. KUVA: Riitta Taulavuori / Lukijan kuva

Sanna Koivisto on oululaislähtöinen taiteilija. Hän on tehnyt muun muassa Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlaveistoksen. Ajan kulku -niminen taideteos sijaitsee Oulun kaupungintalon takana. Koiviston käsialaa on myös kaupungin keskustassa sijaitseva Tiernapoika-patsas.

Vuonna 2008 tuli kuluneeksi 60 vuotta Merikosken voimalaitoksen käyttöönotosta.