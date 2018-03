Virpi Suutarin Suomi jakautuu kahtia perinnekinkku- ja nyhtökaurakansaan – yrittäjädokumentissa myös häät ja sydänkohtaus

Virpi Suutari

Virpi Suutari on Kajaanissa syntynyt 50-vuotias dokumenttielokuvien ohjaaja.

Suutari on saanut töistään runsaasti palkintoja, hänet on nimitetty taiteilijaprofessoriksi ja hän on työskennellyt DocPoint-festivaalin taiteellisena johtajana.

Suutari aloitti uransa 1990-luvulla tekemällä elokuvia yhdessä Susanna Helken kanssa. Suutarin tuoreimpia töitä ovat Auf Wiedersehen Finnland (2010), Hilton! (2013), Eedenistä pohjoiseen (2014), Eleganssi (2015) ja Yrittäjä (2018).

Tällä hetkellä Suutari työstää dokumenttielokuvaa Aino ja Alvar Aallosta. Ensi vuoden lopulla valmistuva elokuva on jo ostettu useisiin maihin.