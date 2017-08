Virolahdella ammuttiin eilen keski-ikäistä miestä - kaksi epäiltyä pidätetty

Virolahden eilisestä väkivaltarikoksesta on saatu lisää tietoa. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että 55-vuotiasta miestä ammuttiin eilen iltapäivällä kello neljältä Virolahdella.

Poliisi otti reilut kaksi tuntia myöhemmin kiinni kaksi epäiltyä asunnosta Virolahdella. Toinen on 37-vuotias virolahtelaismies ja toinen 18-vuotias ulkopaikkakuntalainen mies. Molemmat on pidätetty tänään.

Ammutun vammat ovat vakavia, mutta hänen tilansa on vakaa, sanoo poliisi. Hän on sairaalahoidossa. Miestä on päästy kuulemaan.

Rikosta tutkitaan tapon yrityksenä. Poliisi aikoo kertoa tutkinnan etenemisestä lisää huomenna.