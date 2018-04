Virkaa hoitava Raija Toiviainen haluaa jatkaa valtakunnansyyttäjänä

Valtakunnansyyttäjän virkaa on hakenut viisi henkilöä, kertoo oikeusministeriö. Yksi hakijoista on virkaa nyt määräaikaisena hoitava Raija Toiviainen. Myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on hakenut sitä.

Muut kolme hakijaa ovat oikeustieteen maisteri Josef Gantz, johtava kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg sekä tradenomi Peter Niska.

Virka täytetään elokuun alusta alkaen. Virka vapautui, kun valtioneuvosto irtisanoi edellisen valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen.

Hän oli saanut sakkotuomion tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Korkein oikeus katsoi, että Nissinen oli osallistunut esteellisenä syyttäjänlaitoksen koulutushankintoihin. Hankinnat tehtiin yrityksestä, jossa Nissisen veli oli merkittävässä asemassa.